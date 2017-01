No startar arbeidet med å finne namn

I møtet i den førebelse fellesnemnda for Volda og Hornindal onsdag vart det diskutert organisering og behovet for ulike komitear i det vidare arbeidet. I første omgang ser ein føre seg å etablere to komitear/utval, ein som skal jobbe med organisasjon og ein som skal jobbe med namn og heraldikk.

Sistnemnde gjeld altså kva namn den nye kommunen skal ha og kommunevåpen. Her ser ein føre seg at det fort kan bli mykje engasjement både blant lokalpolitikarar og innbyggjarar.

Det var ein brei diskusjon om kven som bør sitje i ein slik komite; representantar frå fellesnemnda, om det skal vere politikarar eller om fagpersonar bør prioriterast.

Etter kvart var det semje om at dei fem medlemmane av komitéen skal setjast saman av to frå kvar av kommunane, der den eine av dei to er representant frå fellesnemnda. Begge skal veljast av kommunestyret. Leiaren av nemnda er tenkt å vere ein nøytral person, henta inn utanfrå, med fagleg kunnskap på dette området. Ordførarane fekk fullmakt til å finne denne personen.

Ein ser føre seg at namnet på den nye kommunen kjem på plass i løpet av 2017.

- Eg ser ikkje noko poeng i å utsetje stridstemaet, men ryke på det først som sist, uttalte Eldar Englund (Sp).