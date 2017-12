Siste kvarteret øydela

Det vart ein ny kamp med neglebiting for Stryn då laget møtte Stord til 2. divisjonskamp i handball laurdag ettermiddag.

Stryn fekk ein lovande start, men trenar Oli Sveinsson måtte ta timeout då laget låg 3-9 bak etter 13 minutt. Det såg ut til å hjelpe, og Stryn var berre to mål bak då heimelaget ba om timeout ni minutt før pause. Halvvegs var stillinga 14-11 til Stord. 2.omgang vart ein thriller, og med fire strynemål på rad stod det 19-19 etter ti minutt. Stryn var no i støtet, og gjekk opp i leiinga 24-23 midt i omgangen. Deretter og ut kampen var det handbrekket på for Stryn sin del, noko 1-9 siste kvarteret fortel alt om. Då sluttsignalet gjekk stod det komfortable 32-25 til Stord. Leon Pavlovic og Lovro Kresic sette inn åtte mål kvar.

- Vi blir for urutinerte, rotar det til på slutten og misser taket på kampen, sa trenar Sveinsson etter kampen.

I dag står ny kamp på programmet, mot Fyllingen 2.