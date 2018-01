Fattigdomsfella til regjeringa

abonnent

Kvart tiande barn lever i fattigdom i dag. Det er 100.000 barn som rundt om i Noreg ikkje har høve til å dra på fotball eller handballturneringa, reise i bursdagar eller få oppleve ein fin sommarferie.

Når den viktigaste reiskapen til regjeringa for å kjempe mot barnefattigdom er ein byråkratisk søknadsprosess for kommunane, er dette ei forlengt fattigdomsfelle som rammar borna hardt. Barn fortener ein barndom fri for fattigdom. Når regjeringa ikkje tek på alvor og nedprioriterer dette, så forsterkar Høgre og Frp den vonde spiralen. Det vert vanskelegare å kome ut av den vanskelege livsfasen. Konseptet med at ein som kommune må søkje for å få pengar til tiltak mot barnefattigdom hevar terskelen for at det vert gjennomført langsiktige tiltak som fungerer. Eit tiltak kan då berre vare i tre år før kommunane må dekke dette sjølv.

Med kutta denne regjeringa har gjennomført i kommune-Noreg er det nesten umogleg å halde fram tiltaka fordi dei har andre lovfeste tiltak som må prioriterast som eldreomsorg og skule. At regjeringa ikkje gjev desse midlane meir langsiktig er difor ei skam dei dyttar over på borna. For det er eit dårleg tiltak, når det einaste tiltaket for å kjempe mot barnefattigdom er ein lang, tung og byråkratisk søknadsprosess. Og viss du er heldig og får søknaden godkjent, vil midla du får berre vare i mellom 1-3 år. Vi veit kven som tapar på det. Vi har alle ein i klassen som kvier seg litt ekstra når bursdagen i helga er eit samtaletema, fordi mamma mista jobben. Ho eine som kanskje er best på laget motvillig må seie at ho ikkje kan vere med på cupen i helga og brukar ein dårleg unnskyldning for å skjule den faktiske grunnen, at pengane pappa fekk for å forsørgje ho som ufør er kutta av regjeringa. Han guten som etter sommarferien held seg for seg sjølv berre fordi han veit at alle delar ferieopplevingane sine med dei ein ikkje har sett på to månader, og han har ikkje noko å fortelje om fordi feriepengane til den einslege pappaen vart kutta av regjeringa.

Eg vil leve i eit samfunn som gjev alle barn høve til å leve eit liv utan fattigdom. Utan angsten og utan skamma. Derfor er eg glad for at Arbeidarpartiet ynskjer eit samfunn der dei unge har gode og rimelege idrettstilbod, kulturtilbod og helsetilbod. Eg er glad for at Arbeidarpartiet og vil ha eit fellesskap der kvar unge får eit måltid på skulen, fastlegen gratis og ei opa dør til ei helsesyster som er der. Som samfunnmå vi velje kva som er viktigast.

Skal vi bruke dei viktige pengane på å gje barn ein verdig barndom fri for fattigdom, eller skal vi heller velje dei rikaste i Noreg? Eg vil leve i eit samfunn som gjev alle barn høve til å leve eit liv utan fattigdom.

Helene Skår

Styremedlem i Stryn AUF