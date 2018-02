Minibanksaka

abonnent

Denne veka sit tre menn frå Romania på tiltalebenken i Sogn og Fjordane tingrett, tiltalte for innbrot og innbrotsforsøk mot fem minibankar i Norge. Ein av minibankane tilhøyrer Sparebanken Vest i Stryn. Det var etter innbrotet mot denne natt til 23. februar i fjor mennene vart pågripne. Rask utrykking, god og målretta etterforsking og god hjelp frå overvakingskamera og vitneobservasjonar langs Strynefjellsvegen denne natta gjorde at politiet kunne stoppe mennene før dei var komne til Lom.

Saka var ferdig etterforska i fjor haust, og skulle etter planen kome opp for retten då. Av ulike årsaker vart saka utsett til denne veka.

Etterforskinga som er gjennomført av strynepolitiet har skapt stor merksemd både nasjonalt og internasjonalt. Innbrotsmetoden i Stryn og fire andre stader i Norge dagane i forvegen, var å bore hol i frontpanelet på minibanken for å få tilgang til banken sin elektronikk, og så koble til PC for å manipulere minibanken til å betale ut pengar. Denne metoden å gjere innbrot mot minibankar har vore vanleg i fleire europeiske land, men ikkje i Norge. Medan politi både nasjonalt og internasjonalt har slite med å pågripe mistenkte etter denne type innbrot, lukkast politiet i Stryn i å stoppe tre mistenkte og sikte dei for brotsverka. Samtidig førte etterforskinga i Stryn til at politi frå mange europeiske land møttest i Haag i fjor sommar for å utveksle informasjon og erfaringar med denne type saker.

Rett før tiltale vart teken ut, vart det klart at dei tre mennene og er tiltalte for å vere del av ein organisert kriminell gruppe, etter det som tidlegare vart omtalt som «mafiaparagrafen».

Av den grunn er det knytt ekstra stor interesse både lokalt, nasjonalt og internasjonalt til rettssaka denne veka. I fjor haust vart etterforskinga av saka gitt stor redaksjonell omtale i bladet Politiforum, der etterforskarane i Stryn vart løfta fram som dyktige. No er det alltid slik at ingen er skuldige før dei er dømde i retten. I denne saka er det neppe stor tvil om at dei tre har gjort seg skuldig i fleire minibankinnbrot.

At politi ved eit lite lensmannskontor i ei lita vestlandsbygd løyser ei sak og får tre menn tiltalte for kriminalitet som skaper internasjonal merksemd, er uansett prov på kor viktig det er å ha eit oppegåande politi i distrikta.

Bengt Flaten

ansvarleg redaktør