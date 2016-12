Hallen får rehabilitering

Kommunestyret vedtok torsdag at Strynehallen blir 100 prosent eigd og drive av Stryn kommune frå august 2017. Den delen av budsjettet som angår Strynehallen, vart og vedteke.

Det betyr at Strynehallen får ei etterlengta rehabilitering for 3,5 millionar kroner. 500.000 kroner av dette er spelemidlar.

Ifølgje ein rapport som kommunen har fått utarbeida, er behovet for rehabilitering av hallen kostnadsrekna til 5,1 millionar kroner. 3,5 millionar kroner, inkludert 500.000 kroner i spelemidlar er altså sett av i økonomiplanen, men rådmannen understrekar av verken eksakt sum eller korleis midlane skal nyttast, er på plass.

I ein kommentar måndag seier Storevik at alle bør vere samd i at hallen først må ha eit tett tak.

– Så må det leggast ein framdriftsplan. Dette må på plass før vi kan seie kva rehabilitering vil koste og i kva rekkjefølge ting skal gjerast, seier Storevik.

Det som imidlertid vart slått fast, er at Stryn kommune blir fullverdig eigar av Strynehallen frå august.

Per Kjøllesdal (Sp) understreka under kommunestyret at det er viktig at Strynehallen blir sett i samanheng med utviklinga av Arena Stryn. Ordførar Flo var samd.

– Det kan bli aktuelt med felles administrasjon- og vaktmeistertenester etc, for desse to. Dette er viktig å ta med seg i det vidare arbeidet, sa Flo.