I tilsvaret sitt til ordføraren i Hornindal sitt utspel, er ordførar Sven Flo tydeleg på at Stryn sitt politiske fleirtal meiner framleis at framtida sin vestlandsregion skal bestå av Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

– Det er det vi jobbar for inntil alt håp skulle vere ute, seier Flo som understrekar at det er Stortinget som skal avgjere korleis regionreforma tek form.

– Jobbar etter vedtak

– Meg bekjent har ikkje Stortinget fatta noko vedtak så langt. Difor jobbar det politiske fleirtalet i Stryn med eit samla fylke for å få Møre og Romsdal med på bana, seier Flo.

Han undrar seg på kvifor ordføraren i Hornindal skal meine noko om retningsvalet Stryn skal ta i regionreforma.

– Eg registrerer med undring at Stig Olav Lødemel får stor spalteplass for å meine noko i ein mail adressert til ordføraren i Stryn, som og fann sin enkle veg til Fjordingen. Den same ordføraren som stod rakrygga og promoterte for heile verda at vi må tenkje stort når det gjeld regionreforma. Kvar er den stemma no? spør Flo.

Vil ikkje høyre på innspel frå grannen

Flo meiner ordførar Lødemel med sitt utspel villeiar stryningane i kva dei skal gjere og tenkje.

– Heldigvis har vi ikkje høyrt på det politiske leiarskap i Hornindal enno, og skal vel neppe gjere det i framtida, seier Flo.

Sjølv er han positiv til regionreforma, men meiner ein kan skyte ei kvit pil etter det definerte målet om ti regionar.

– No ser vi etterkvart utfallet av lokale prosessar. Kva gjer så sentrale politikarar? Dei gir fylke etter fylke fritak for samanslåing utan at Stortinget har fatta eit einaste vedtak. Kvar tek dei det frå? spør Flo.

Stryneordføraren omtalar regionreforma som ein prosess utan styring.

– Slik det blir signalisert no blir det store spørsmålet om ikkje Sogn og Fjordane også skal påberope seg retten til å stå åleine, seier Flo som etterlyser vedtak på at Møre og Romsdal får stå åleine.

– Tydelegvis er dette avtalt på bakrommet tidleg i prosessen, utan at Stortinget har sagt sitt, seier Flo.

– Vi må ta vårt eige val

Ordføraren seier regionreforma skal diskuterast grundig i kommunestyret på nyåret.

– Vi må ta den diskusjonen som kan vere ubehageleg. Kvar er det naturleg å høyre heime? I ytterkant av ein større region med Hordaland og Sogn og Fjordane, eller i ytterkant av ein miniregion med Møre og Romsdal.

Det valet er det vi som må ta, seier Sven Flo som sjølv har meiningar om kva region Stryn bør vere ein del av.

– Det treng ikkje å vere noko negativt å vurdere Møre og Romsdal framfor Hordaland i ei ny region. Det er ikkje mitt førsteval, men eg vil overlate svaret til den prosessen vi skal ta når det er tidsmessig riktig, seier Flo.

Han understrekar at Stryn kommune skal jobbe etter det som er basert på fakta.

– Ikkje som eit ledd i ei kampanje ført av enkelte sentrale politikarar med Frp sin Helge André Njåstad i spissen. Det er mange som vil presse oss til å ta eit val no, men det er i stor grad for å kunne forsterke sin eigen ståstad i sin eigen vesle kamp, i si eiga vesle boble av oppfatningar, kjensler, antakingar og ei stor dose synsing, seier ordførar i Stryn, Sven Flo.