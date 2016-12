Plastjuletre for regjeringa - men ekte saker hos denne ministeren

Juletreprodusentane reagerer på at regjeringa i år har pynta i resepsjonane i departementa med juletre av plastikk.

– Skuffande, synest John-Anders Strande i produsentorganisasjonen Norsk Juletre, som meiner regjeringa heller burde støtte juletrenæringa ved å bruke miljøvennlege norske juletre.

– Vi synest det er veldig synd at departementet ikkje følgjer opp dei norske produkta. Det er interessant at dei norske ambassadane i utlandet prøver å få tak i norske tre, så langt det lar seg gjere. Da er det litt rart at departementa heime i Oslo skal kjøpe kinesiske billigkopiar, seier Strande til Nationen.

Service- og tryggingsorganisasjonen til departementa (DSS), som har ansvaret for julepynten i dei fleste departementsresepsjonane, seier til avisa at dei har brukt plasttre av omsyn til både reinhald, kostnader og allergiproblem. Det er for vanskeleg å ha ekte tre i resepsjonane over så lang tid, meiner DSS.

DSS har òg sørgd for eit plasttre i resepsjonen til Landbruks- og matdepartementet, men oppe i kontora til landbruksminister Jon Georg Dale (Sp) er det ein annan dans.

– Her oppe har vi skog frå Statskog. Det er DSS som monterer treet i resepsjonen, men her hos oss er det ordentleg, seier Dale til Nationen.

DSS strekar likevel under at eitt av juletrea dei har sett opp før jul, er ekte: Det står ute på plassen framfor Høgblokka i regjeringskvartalet.

