- Stryn må ta eit retningsval

At Rogaland sa nei til Vestlandsregionen og Hordaland vedtok samanslåing med Sogn og Fjordane, har gitt eit girskifte i høve regionreforma på tampen av året.

I ein epost som ordførar i Hornindal, Stig Olav Lødemel, har sendt til ordførar Sven Flo, skriv Lødemel at han er overraska over at stryneordføraren framleis trur at Møre og Romsdal ikkje får stå som eigen region.

– Det bekymrar meg, for etter mitt syn er lenge sidan det toget forlèt perrongen. Det er i dag ingenting som tyder på at Møre og Romsdal vert delt eller samanslått med andre fylke, tvert imot, skriv Lødemel.

– Må velje retning

Som Bjørn Lødemel (H) uttalte, skriv Lødemel at det er opning for at randkommunar får høve til å velje kva region dei best ser seg tent med å høyre til i framtida.

– Personleg kan eg ikkje forstå noko anna enn at også Stryn er best tent med å orientere seg nordover mot Sunnmøre. Eg kan ikkje sjå kva gevinst der skal vere i andre himmelretningar, skriv Lødemel til Flo.

Lødemel skriv at han trur Eid, Selje og truleg Vågsøy vert ei kommune i framtida.

– Både innanfor næringsliv, reiseliv, helse og utdanning samt politisk støtte til viktige vegprosjekt i vårt område verkar det som nordover er vegen å gå, skriv Lødemel som legg fram si utvetydige oppmoding til grannen i sør.

– Tyngdepunkt mot Ålesund

– Vi har i mange samanhengar følt at det er langt til Leikanger, men det er definitivt lenger til Bergen, skriv Lødemel som saman med Stryn ønskjer å «dra makt og tyngdepunkt mot Ålesund».

- Ser vi på dagens samansetjing av politikarar i Møre og Romsdal ser vi at Sunnmøre er godt representert med innflytelsesrike personar. Dette kan sjølvsagt endre seg, men Møre og Romsdal har ikkje ein så stor by at den bynære veljarmassa langt på veg åleine kan velje sine representantar inn i den nye regionen, heiter det mellom anna i skrivet.

– Eg vonar du kan leite fram igjen argumentasjonen du brukte i høve samanslåing av Volda, Hornindal og Stryn. Den både forklarar og stadfestar at nordover også er vegen å gå for framtidig vekst og utvikling i Stryn, skriv han.