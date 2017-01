Tarjei Bø blir likevel ikkje med til Oberhof denne veka. Det er eit tilbakefall på luftvegs-problema stryningen har slite med som er årsaka til at han ikkje stiller i Oberhof. Comebacket let difor vente på seg, skriv Norges Skiskyttarforbund i ei pressemelding.

Frustrerande

–Dette er sjølvsagt veldig frustrerande, og eg blir jo lei av å vente på å kome tilbake i konkurranseform. I sommar og haust følte eg meg sterk, difor er det ekstra surt å ikkje få vise seg fram med startnummer på brystet, seier Bø i pressemeldinga.

Ta smarte val

Vidare i pressemeldinga seier landslagslege Ola Berger følgjande:

– For å kome tilbake så raskt som muleg handlar det om å ta dei smarta vala. Det å stå over Oberhof no er kjipt for Tarjei, men av og til er det dei kjipe vala som kan vise seg å vere dei smartaste på sikt.

VM er målet

–Alt handlar no om VM, seier Tarjei Bø, som har vore heime i Stryn og feira jul og nyttår. VM i Hochfilzen er framleis det store målet for Markaneløparen denne sesongen.