For komplisert å drifte

Statens vegvesen har etablert vassanlegget som dei siste to åra har forsynt fem abonnentar på Ugla med vatn. Men etter planen skal desse abonnentane i løpet av året bli kopla til drikkevatn via sjøkabel frå Loen.

Ifølge Stryn kommune skal Statens vegvesen ta kostnadane ved denne vasstilkoplinga. For vegvesenet kjem denne kostnaden i tillegg til kostnadane ved etableringa av vassanlegget som no truleg blir overflødig i løpet av året.

Etter det Fjordingen har grunn til å tru, skal dagens vassanlegg åleine ha kosta mellom ein og to millionar kroner, utan at dette er stadfesta.

Forhistoria starta då vegutbygging tok til langs Fv.60 ved Ugla.

– Vi var veldig glad for at vegen vart vedtatt utbetra. I og med at vegarbeidet ville påverke den eksisterande vassforsyninga vart vegvesenet og grunn eigarane samde om å bore etter nytt vatn. Avtale vart gjort om ny vasskjelde, pumpehus og buffertank, fortel Jogeir Agjeld. Han er leiar i grunneigarlaget og representerer dei fem eigedomane som nyttar vatnet.

Store mengder kalk

Han fortel at vatnet ein fann ikkje heldt brukskvalitet. Grunna store mengder kalk, måtte vatnet igjennom ein reinseprosess. Difor vart reinseanlegget etablert.

– Ein kan spørje seg om det var riktig å setje i gong med å byggje dette anlegget, men det er lett å vere etterpåklok, seier Agjeld.

Eit komplekst reinseanlegg vart likevel bygd på Ugla i regi av Statens vegvesen.

– Å byggje eit slikt reinseanlegg hadde naturleg nok ikkje vegvesenet kunnskap om, så ein var prisgitt det ein fekk av råd og hjelp utanfrå. Undervegs vart det ikkje stilt spørsmål om driftskostnadar av anlegget, fortel Agjeld.

Tilsyn fleire gonger i veka

Når grunneigarane til slutt tok over anlegget frå vegvesenet, fekk dei erfare kompleksiteten ved anlegget.

– Det krevst tilsyn fleire gonger per veke, reinhald, store kompliserte filter, salttablett

ar og forbruksmateriell. Det er i det heile eit så komplekst anlegg at det skal godt gjerast for vanlege lekfolk å halde styr på det. Vi har rekna ut at det for ein vanleg heilårsbustad ligg det ti gongar over ei vanleg vassavgift. Om lag 40.000 kroner i året pr. heilårsbustad, seier Agjeld.

Undervegs har det vore harde tak mellom Statens vegvesen og grunneigarane. Advokat har vore engasjert i saka.

Ifølgje Agjeld skal det meste no vere rydda opp i. Abonnentane på Ugla skal vere nøgd med løysinga slik den ligg føre i dag.

– Det er liten tvil om at det blir billigare for alle partar over tid med å kople seg på vatn via sjøkabel, seier Agjeld.

Får vatn via sjøkabel

Etter det Fjordingen kjenner til driftar Stryn kommune anlegget i dag på Statens vegvesen si rekning. Kommunen har og gitt uttrykk for at anlegget er komplisert å drifte. Det er difor funne ei løysing med vatn via sjøkabel frå Vetlevika, som gir ein ny kostnad.

– Vi har ikkje eksakte tal på dette, men kring to millionar kroner vil det koste, sa rådmannen då denne saka kom opp i tolvte time under siste kommunestyre i fjor.

– Føresetnaden er at Statens vegvesen betalar dette fullt ut, sa rådmann Storevik.

Statens vegvesen vil ikkje kommentere denne saka på noverande tidspunkt.