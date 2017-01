– Dette lever vi godt med

- Prosessen har halde på lenge, men frå nyttår vart stat og kyrkje separert. Kva inneber dette Eikum?

- Prinsipielt kan ikkje ein stat drive eit trussamfunn. Det er semje både frå politisk og kyrkjeleg hald at denne koplinga ikkje lenger kunne halde fram, seier Eikum. Han peikar på det faktum at staten Norge har blitt fleirreligiøst og ei statleg kyrkje såleis ikkje lenger er i samsvar med menneskerettigheitane om religionsfridom.

Fleire kommisjonar frå statleg og kyrkjeleg hald har kome til same konklusjon;

– Statskyrkjeordninga er utgått på dato, seier han.

Prestar blir ikkje lenger statlege embetsmenn

Dette betyr og at den norske kyrkja blir meir sjølvstendig i sine val av leiarar.

– Kyrkja kunne heller ikkje lenger leve med at deira fremste leiarar vart utnemnd av staten. Skiljet mellom stat og kyrkje innber at kyrkja blir eit sjølvstendig rettssubjekt med Kyrkjerådet som øvste organ, seier Eikum.

Han poengterer at til dømes prestar ikkje lenger er å rekne som statlege teneste- og embetsmenn.

– Om lag 1.600 prestar og andre blir kyrkjelege tilsette. Det lever vi godt med, seier Eikum.

– Når kyrkja no skal stå heilt på eigne bein, kva blir den største utfordringa for kyrkja i åra som kjem, trur du?

– Den største utfordringa trur eg vil vere å halde Den norske Folkekyrkja samla. Om det blir slik at ulike kristne organisasjonar dannar eigne små kyrkjesamfunn, får vi ei utfordring. Her er det viktig å ta på alvor det kyrkja sin eigen herre og meister ber om;

- At vi skal vere eitt, seier Eikum og viser til Johannes, 17.21. Prosten seier at det blir viktig at den norske kyrkja klarer å halde engasjement mellom kyrkja sine medlem oppe.

– Utfordringa om å framleis vere ei open, vedkjennande, tenande og misjonerande kyrkje blir vel ikkje mindre med den nye ordninga, seier han.

Ny ekteskapsliturgi på trappene

Eikum fortel at det første Kyrkjemøtet med fullt sjølvstende vert arrangert i januar. Der vert det lagt fram ny ektekapsliturgi som opnar for homofilt ekteskap. Liturgien vil kunne takast i bruk etter Kyrkjemøtet, opplyser prosten som seier kyrkja framleis er delt i dette spørsmålet.

– Men Kyrkjemøtet sitt fleirtal vil det slik og kyrkja er demokratisk oppbygd, så då blir det resultatet, seier Eikum.

Etter å ha vore statleg embetsmann sidan 1978, har Eikum no altså ny arbeidsgivar.

– Vi har blitt kyrkjelege tilsette med DNK (Den norske kyrkje) som arbeidsgjevar og med Kyrkjemøtet som det høgste organ. Staten si finansiering av DNK vert ikkje lenger gjeve som ei driftsbevilging, men som eit rammetilskot som Kyrkjemøtet sjølv må disponere, seier Eikum som presiserer at sokna framleis vil vere sjølvstendige rettssubjekt og kommunane framleis vil ha finansieringsansvar for lokalkyrkjelydane.

– Men kyrkja har framleis det same oppdraget med å døype og lære. Vi vil ha same relasjon til folket no som før, avsluttar prosten.