- Bli med på UKM!

Andrea Kroken i UKM-komitéen oppfordrar barn og unge til å gripe sjansen, og melde seg på årets lokalmønstringa i UKM innan fristen går ut søndag 15. januar.

Før helga viste nettstaden til UKM (Ung kultur møtast) at 26 er påmelde frå Hornindal og Stryn til den felles lokalmønstringa i kulturhuset laurdag 4. februar.

– Vise kva ein kan

– Kvifor synest du at barn og unge bør bli med på kulturmønstringa?

– Eg vil sjølvsagt oppfordre ungdom i Stryn og Hornindal til å melde seg på UKM. Ein av grunnane er fordi det er ein gyllen mulegheit til å få vise kva ein kan. Det er eit fint og sosialt opplegg, der ein får gjere det ein likar framfor eit publikum, seier Andrea Kroken (15) frå Hornindal. Alle mellom 10 og 20 år kan melde seg på via heimesidene til UKM. Men ver klar over at ein ikkje kan kome vidare til fylkesmønstringa før ein fyller 13 år, strekar ho under.

Meir enn song og musikk

Utanom song og musikk, er det andre ting på scena eller utstilling komiteen vil oppfordre folk til å delta med?

– Det er sjølvsagt ikkje berre song og musikk ein kan vise fram på UKM. Det kjem heilt an på kvar enkelt, kva interesser og kreativitet ein har. Det kan vere ting som foto, kunst og liknande på utstillinga. På scena er det veldig mange mulegheiter. Ein kan nesten gjere alt. Ein kan til dømes vise video, lese dikt, danse, gjere akrobatikk og vise teater. Dette er sjølvsagt ikkje alt ein kan gjere, men noko av det, fortel ho.

Planlagt årets mønstring

– Kan du fortelje litt om di eiga erfaring med å delta i UKM og fylkesmønstring?

– Eg synest først og fremst at det er veldig kjekt å få vere med å planlegge årets kulturmønstring. Eg har sjølv vore deltakar mange gongar, og eg trur eg var om lag ti år første gongen eg var med. Eg har kome vidare til fylkesmønstringa nokre gongar. Eg synest det er eit veldig godt og fint opplegg der vi som ungdommar kan vise kva vi kan, uansett om det gjeld opptreden på scene, eller kunst, foto eller anna på utstillinga, meiner Andrea.

Informert om UKM

– Kva oppgåver har du som medlem i årets UKM-komite?

– Eg har fått oppgåver der eg skal prøve å få folk til å melde seg på UKM. Eg har mellom anna vore innom 8. - til 10. trinn, og fortalt elevane om kva UKM er og svart på spørsmål når dei lurte på noko. Eg hjelper til med å marknadsføre UKM, henge opp plakatar og dele ut informasjon, seier Andrea.

Fylkesmønstringa går i Høyanger frå 31.mars til 2.april, medan UKM-festivalen blir i Sandnes siste helga i juni.

Men aller først er det lokal UKM i Stryn kulturhus laurdag 4. februar.