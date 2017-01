Filmvåren melder seg

Ikkje før norsk filmbransje har slått seg på brystet og erklært 2016 som det beste året for norsk film i historia, så er det på'n igjen.

Nå kan norske kinogjengarar gå og sjå norsk film nærmast kvar veke.

Og det kjem filmar frå heile spekteret – frå den ultimate fanfilmen om Marcus og Martinus, som er første norske filmpremiere ut, via skrekk, historisk politisk drama frå norsk 60-tal til koselege familie- og teiknefilmar.

Og naturlegvis ikkje ein filmvår utan ein film med Anders Baasmo Christiansen – som denne gangen blir å sjå med øks i ei familie- og arvekonflikt.

"Marcus & Martinus – Sammen om drømmen"

* Premiere 20. januar

* Dokumentar om tvillingbrørne som er villig til å ofre alt for kvarandre og musikken, og fanpublikummet får følgje dei på avgjerande augneblink i reisa mot stjernene. Allereie er det selt 20.000 billettar.

* Regissør: Daniel Fahre

"Kings Bay"

* Premiere 27. januar

* Kari Bremnes spelar journalisten som kjem på sporet av sanninga om gruveulukka i Kings Bay på Svalbard i 1962, men sterke krefter prøver å stoppe henne i denne thrilleren.

* Regissør: Stig Svendsen

"The Rules for Everything"

* Premiere 27. januar

* Enkel dramakomedie om dei vanskelege spørsmåla i livet, når Storm (10) må lage reglar for at verda ikkje skal falle frå kvarandre når faren forsvinn og mora lagar sjølvhjelpsvideoar.

* Regissør: Kim Hiorthøy

"Trio – Jakten på Olavsskrinet"

* Premiere 17. februar

* Vennegjengen Trio, kjent frå NRK-seriane, tar turen til filmlerretet med ei spektakulær skattejakt etter det segnomspunne Olavsskrinet, ein film for heile familien.

Regissør: Eva Dahr

"Det norske hus"

* Premiere 17. februar

* Godhjarta politisk satire/komedie, som tar til når ressurssterke Ramin kjem syklande over norskegrensa og finn vegen til Akademiet for å lære å bli norsk.

* Regissør: Jan Vardøen

"Hjartestart"

* Premiere 24. februar

* Offshorearbeideren Kjetil, spelt av Kristoffer Joner, blir enkemann og legg ut på reise til fødelandet til den seks år gamle adoptivsønnen, Columbia – ei reise som forandrar dei begge for alltid.

* Regissør: Arild Andresen

"Karenina and I"

* Premiere 24. februar

* Med Liam Neeson som forteljarstemme følgjer ein Gørild Mauseth når ho skal spele "Anna Karenina" på russisk, og når ho forsvinn inn i karakteren på ei indre reise.

* Regissør: Tommaso Mottola

"Tungeskjærerne"

* Premiere 24. februar

* Ny dokumentar frå Solveig Melkeraaen, denne gongen om ungane i Vesterålen som følgjer tradisjonen med å jobbe som torsketungeskjærarar, sett gjennom byjenta Ylvas auge.

* Regissør: Solveig Melkeraaen

"Barndom"

* Premiere 3. mars

* Margreth Olin tar for seg barndommen og kor mykje leik og fantasi betyr, i det som blir skildra som ein heilaftans kinofilm om barn i dokumentarform.

* Regissør: Margreth Olin

"Karsten og Petra – Ut på tur"

* Premiere 10. mars

* No får norske barn møte dei to nye skodespelarane som gestaltar dei velkjente Karsten og Petra-karakterane, som skal på fjelltur med familiane sine.

* Regissør: Arne Lindtner Næss

"Oskars Amerika"

* Premiere: 24. mars

* Om 10 år gamle Oskar, som må ha sommaren hos den gretne bestefaren når mora reiser, men finn selskap i Levi, som bur i skogen med ein nærsynt hest. Saman planlegg dei å ro til Amerika for å finne mor til Oskar i denne familiefilmen.

* Regissør: Torfinn Iversen

"Hoggaren"

* Premiere: 31. mars

* Ikkje eit kinoår utan ein Anders Baasmo Christiansen-film, og i dette dramaet spelar han Anders – som etter 20 år i Oslo vender tilbake til Rukkedalen og fordriv dagane med å hogge tre i skogen sin, men kjem i konflikt med slekta.

* Regissør: Jorunn Myklebust Syversen

"Gråtass reddar garden"

* Premiere 7. april

* Ny familiefilm i Gråtass-universet, der Goggens vesle gard står i fare for å bli slukt av motorvegplanane til kommunen. Og då trer Gråtass og Gustav til for å redde den.

* Regissør: Peder Hamdahl Næss

"Prebz & Dennis – The Movie"

* Premiere 7. april

* YouTube-stjernene Prebz og Dennis forflytter seg over til kinolerretet, i historia om når Preben prøver å komme i form til fjelltopptur, mens Dennis får kjærast og prøver å ta lappen – på same tid som det blir lovt "vogging, pranks, skjult kamera og alt vi kjenner frå Norges mest populære YouTube-kanal".

Regissør: Kaspar Synnevåg

"Fluefangeren"

* Premiere 21. april

* Drama, spelt inn i Makedonia, om ein lærer som mister jobben når et nytt politisk parti tar makta. Dermed låser han elevane sine inne i klasserommet for å løyse ei livslang etnisk konflikt – og bevise sin verdi for skuleleiinga.

* Regissør: Izer Aliu

"Lyst"

* Premiere 21. april

* Skrekk/thrillerfilm om krimforfattaren Lisa, som skriv dryge bøker, men som etter eit overgrep låser seg inne i leilegheita sin – der det lèt til at nokon filmar henne. Kva er fantasi og kva er verkelegheit, heiter det om filmen.

* Regissør: Severin Eskeland

"Richard Storken"

* Premiere 5. mai

* Familie/animasjonsfilm, der eit norsk produksjonsselskap er med på samarbeidet, og kor norske stemmer som Haddy Njie, Bjarte Hjelmeland og heile familien Oftebro er å høyre – i historia om sporven Richard som veks opp i ein storkefamilie.

* Regissør: Toby Genkel og Reza Memari.

Det er bare å benke seg med popcornet når desse to kjem til norske kinoar - som første norske filmpremiere ut i 2017: Marcus og Martinus, i dokumentaren "Marcus & Martinus - Sammen om drømmen". Foto: Norsk Filmdistribusjon

Kari Bremnes speler uredd journalist i "Kings Bay", ein politisk thriller med utgangspunkt i gruveulykka på Svalbard i 1962. Foto: SF Norge

Også "Trio - Jakten på Olavsskrinet" er ein kinofilm som tar steget frå ein liten skjerm, TV-skjermen, og opp på det store lerretet. Foto: NordicStories AS / Nordisk Film Distribusjon