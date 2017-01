Nesten 1.000 gardsbruk lagt ned i fjor

Sidan 2006 har det vorte over 10.000 færre gardsbruk i Norge, og sidan tusenårsskiftet har meir enn dobbelt så mange forsvunne.

Nedleggingstakta har likevel ikkje auka dei tre åra Høgre og Framstegspartiet har hatt makta, ifølgje Nationen. Mens i gjennomsnitt 628 bruk forsvann kvart år under den raudgrøne regjeringa, er talet for Solberg-regjeringa 653.

Leiar Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er ikkje overraska over at trenden er den same no som under dei raudgrøne.

– Det var berre på slutten det byrja å likne noko under dei raudgrøne, seier Furuberg til Nationen.

– Vi må få ein annan landbrukspolitikk enn den som vart ført generelt i perioden med raudgrøn regjering – og under den noverande regjeringa.

