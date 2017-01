Etterlyser hjelp til å observere gauper

Grunnen er at talet på gauper blir rekna ut frå talet på kor mange gaupefamiliar som blir registrert.

– Vi håpar at flest mogleg deler observasjonar av fleire gauper i lag, både spor og synsobservasjonar. Observasjonar kan meldast inn raskt til den lokale rovviltkontakten i Statens naturoppsyn eller via rapportsystemet Skandobs, som er tilgjengeleg både på internett eller via app på mobiltelefon, seier Jonas Kindberg, leiar i Rovdata.

Han fortel at det i fjor vinter blei registrert 52 familiegrupper av gaupe før kvotejakta starta. Det svarar til ein nasjonal bestand på 310 gauper.

