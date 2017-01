Post inn i ny butikk

– 23. februar opnar det for Post i Butikk hos nye Coop Extra i Stryn sentrum, seier pressesjef i Posten, John Eckhoff til Fjordingen.

– Tenesta har vore ute på anbod og Coop Extra vann denne runden. Vi har vore veldig nøgd med Kiwi, men no gler vi oss til vår nye Post i Butikk opnar i nye lokale i Stryn, seier Eckhoff. I følgje ei pressemelding frå Posten Norge er avtale om Post i Butikk fornya med 770 butikkar, medan på 75 stader skiftar Post i Butikk drivar. Stryn er altså ein av desse stadane.

– Populær teneste

Aukande grad av netthandel gjer at dei fleste nordmenn er innom sin lokale Post i Butikk. Ifølge Posten sjølve skal Post i Butikk vere ei populær teneste og det skal på landsplan ha vore mange med i konkurransen om å få posttenesta.

– Lang opningstid og god tilgjengelegheit der folk ferdast gjer at Post i Butikk har blitt stadig meir populært sidan innføringa for 15 år sidan. Det er no rundt 1360 Post i Butikk og 35 postkontor i Norge.– Ved val av butikk som skal få Post i Butikk, blir det lagt vekt på mellom anna geografisk plassering, parkeringshøve, økonomi og i kva grad lokale er egna. Sjølv om nokon må bytte til ein ny Post i Butikk, er vår erfaring at nye drivarar blir tekne godt i mot av kundane, seier konsernsjef Dag Mejdell. Avtalane blir inngått for fire år med moglegheit for forlenging i inntil totalt sju år.

Viktige tenestetilbod skal inn på same adresse

I det nye storbygget i Setrevegen 2 i Stryn sentrum opnar altså Coop Extra-butikk, med postteneste 23. februar.

– Same dato flyttar også Vitus Apotek inn i dette bygget, opplyser prosjektleiar ved HS Bygg, Dina Yri. Seinare på våren flyttast også andre vitale tenester.– Legekontor og helsestasjon opnar i dette bygget 27. mars, seier Yri. Bygget, eigd av Coop Vest Eigedom og Stryn kommune, har ei grunnflate på snautt 2000 kvadratmeter. Andre etasje skal innehalde totalt ni omsorgsbustader, samt fem leilegheiter. To av desse skal vere seld. I underetasjen blir det i tillegg parkeringskjellar med plass til 70 bilar.