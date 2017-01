Velfortent ros

Veten IL klarte det igjen; ta på seg arrangørrolla til eit stort renn og gjennomføre på ein så god måte at det hausta stor takk frå toppane både i Norges Skiforbund og kombinertkomiteen. Bjørkelibakken er spektakulær, med utsikt over fjord og fjell for den som set utfor. Skal ein tru hopparane sjølv, er bakken dessutan «herleg å hoppe i». Bjørkelibakkane vart bygde med ein enorm dugnadsinnsats. Då er det både stas og vel fortent å bli vist tillit som arrangør av norgescuprenn for andre år på rad. Mange av dei same dugnadsarbeidarane som bygde bakken er framleis aktive når det handlar om å arrangere. I tillegg er nye og yngre generasjonar rekrutterte. Neste år kan arrangøren ønske velkomen til junior-NM i Bjørkelibakken. «For oss har det gått sport i å gjennomføre gode renn», sa cupvert og leiar i Veten IL, Oddvin Myklebust til Fjordingen under norgescup-helga. Etter eit vel gjennomført arrangement der arrangørane særleg fekk ros for å handtere store mengder snø på kort tid.Vi siterer først Morten Lein, arrangementssjef i Norges Skiforbund: «Dette er eit av dei flottaste anlegga vi har. Eg vil gi ros til arrangørane for at dei klarar å handtere store mengder snø på kort tid. Slikt er viktig for flyt i arrangementet» Inge Chr Oftebro i kombinertkomiteen i Norges Skiforbuund nytta Facebook og sa blant anna dette til arrangøren etter norgescup-helga: «Vi hadde en fantastisk helg hos dere i Bjørkelibakken. Flotte anlegg, både bakke og løyper. Kombinert hopprennet på søndag ble faktisk veldig bra. God fart, like forhold og mye fin hopping. Bare hyggelige folk, gode sveler i kiosken og superfine premier. Og til slutt, for et område! Man følte at man gikk rundt i et postkort, med sol, snø og utsikt få hoppbakker kan matche.Hit kommer vi gjerne igjen, og jeg forstår kanskje allerede under Jr NM neste år. Gøy. Terningkast 6!»