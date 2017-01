Hopphelg i Zakopane

Anders Fannemel viste framgang i verdscuprenna i Wisla sist helg med ein 13. og ein 18.-plass som resultat. Denne helga held ein fram med renn i Polen, no er det Zakopane som står på programmet.

Etter at Fannemel kom seg gjennom kvalifiseringa fredag med 12 beste hopp på 124,5 meter, er honndølen klar for laghopp laurdag og individuelt hopprenn søndag. 13.-plassen i Wisla førre helg er ein plass bak førebels sesongbeste i verdscupen for Fannemel.