Delt tilråding: Samanslåing - eller åleine

Fylkesrådmannen rår fylkestinget til å søkje samanslåing med Hordaland dersom Stortinget vedtek ei faktisk regionreform, der dei reduserer tal fylke/regionar til om lag ti og styrkar regionnivået med nye oppgåver.Men innstillinga er todelt: Fordi det er stor uvisse omkring kva oppgåver dei nye regionane faktisk får og kva Stortinget eigentleg landar på i denne saka, meiner fylkesrådmannen det er grunnlag for å legge fram ei innstilling som der delt i to. I utgangspunktet rår han til at Sogn og Fjordane søkjer samanslåing med Hordaland, slik intensjonsplanen går ut på. Men fylkesrådmann Tore Eriksen meiner Sogn og Fjordane bør halde fram som eige fylke dersom talet på fylke/regionar vert ført vidare på tilnærma dagens nivå, og Stortinget ikkje overfører viktige statlege oppgåver.Fylkestinget i Sogn og Fjordane handsamar saka torsdag 2. februar. Dagen etter kjem saka opp i fylkestinget i Hordaland.