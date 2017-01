Ole Ivars allereie klar til dansegallaen

Fotballgruppa og friidrettsgruppa i Hornindal Idrettslag planlegg ny dansegalla på seinsommaren, og i følgje Edvin Haugen frå arrangørstaben er artistlista allereie klar.

- Ja, det blir Ole Ivars og Contrazt på fredag og Bjørns Orkester og Ingemars på laurdagen, fortel Haugen. Både Contrazt og Ingemars kasta glans også over fjorårets dansegalla.

I tillegg til Honndalshallen som hovudarena, er det tenkt å skape stemning i Grodås sentrum laurdag. Her vil det bli reist eit større telt med levande musikk.

– Vi planlegg eit arrangment over same lest som tidlegare. Vi vil også denne gongen ha eit tilbod i sentrum på laurdagen. Her ynskjer vi å setje opp eit telt på inntil 12 x 18 meter på den gamle Coop-tomta, skriv Sverre Leivdal i skjenkesøknaden til kommunen.

– Erfaringsmessig vert dette eit arrangement som i hovudsak appellerar til eit vakse publikum. Dei tidlegare arrange- menta har ikkje medført nemneverdig bråk og uro. Skjenkestyrarar vil vere Edvin Haugen og Sverre Leivdal, skriv arrangøren.