– Robotar skal redde bygda

Ei storsatsing på robotar skal få fleire bedrifter til å flytte produksjonen heim til Noreg. Det vil skape nye arbeidsplassar i distrikta, trur kommunalminister Jan Tore Sanner.

Om få veker legg Høgre-ministeren fram ei ny stortingsmelding om byar og distrikt, der han har varsla ein ny måte å tenkje distriktspolitikk på. I staden for ein eigen politikk for dei meir rurale strøka, vil Sanner ha éin felles politikk som får byfolk og bygda til å spele kvarandre gode, skriv Nationen. Dette inneber mellom anna ei storstilt satsing på automatisering, robotar, i norske bedrifter.

Kommunalministeren ønskjer seg ei satsing på høgteknologi og automatisering for å styrke næringslivet i distrikta, og vil ha eit samspel mellom fagmiljøa i byane og distrikta.

– Det som er heilt avgjerande for å skape sterke distrikt, er å legge til rette for næringsutvikling. I meldinga varslar vi at distriktspolitikken må handle mindre om vern og meir om utvikling. Vi ser at særleg Sp prøvar å skape ein konflikt mellom by og distrikt, mens vi ser at sanninga er det stikk motsette. Dei kan styrke kvarandre, seier Sanner til Nationen.

Kommunalministeren viser til at ressursane ofte ligg i distriktsområde, medan kunnskapsmiljøa gjerne klyngar seg saman i dei litt større byane.

Stortingsmeldinga vil også innehalde ein plan for utflytting og nyetablering av statlege arbeidsplassar utanfor Oslo, etter semje med Venstre i Stortinget, skriv avisa.