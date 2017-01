Skal diskutere «Bjørxit»

Når grendalaget på Bjørke inviterer til årsmøte fredag står mellom anna overgang frå Ørsta til Volda-Hornindal på sakslista. Dette melder avisa Møre.

Overgang til ny kommune var også tema i fjor, men då valde ein å la saka ligge til ein fekk svar på folkerøystingane som stod for tur i Volda og Ørsta. Utfallet vart som kjent at Ørsta ville halde fram som eigen kommune. I følgje avisa har mange av innbyggjarane kontakta styret om at saka blir diskutert på nytt.

– Det er opp til fleirtalet kva som skjer vidare, seier leiar for grendalaget, Cecilie Rørstad til Møre.