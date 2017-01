Oterflokk får eiga fyrlykt

Otrane i Atlanterhavsparken i Ålesund har fått seg ein boltreplass mange berre kan drøyme om, ei eiga øy med fyrlykt.

– Dette er det største oterbassenget som nokon gong er laga. Det blir fantastisk for dei å halde til her, seier akvarist i Atlanterhavsparken Trond Østrem til NRK.På øya skal oteren Nusse bu saman med frøken Nuss og frøken Pia. Rundt heile området er det laga til gangveg, slik at dei besøkjande kan få sjå oterlivet på nært hald.

– Vi har laga til mange spesialplassar der otrane kan ferdast og ha det gøy. Når det blir kaldt kan dei søke ly i fyrlykta og få varme i kroppen, fortel Østrem. (©NPK)