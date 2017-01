Rekordtidleg start på pollensesongen

Pollen frå or er funne ved stasjonar i Kristiansand og Ørsta. Årsaka til den rekordtidlege starten er at det har vore mildt både i november og desember. Ein mild vinter gjer at raklane blomstrar tidlegare.

Norges Astma- og Allergiforbund seier at den tidlege starten heng saman med at fjoråret ifølgje National Oceanic and Atmospheric Administration var det varmaste året som nokosinne er målt på kloden, og at vinteren i Noreg òg har vore svært mild.

– Det føyer seg dessverre inn i rekkja av generelle observasjonar vi har gjort oss på pollenfeltet over mange tiår. Sesongen for dei tidlege artane har sakte, men sikkert starta tidlegare og tidlegare, og den totale sesongen blir slik sett også lengre og lengre, seier assisterande generalsekretær i forbundet Bo Gleditsch.

Målinga byrja 19. januar, og dei første pollenkorna blei fanga opp 25. januar. Førre rekord var frå 30. januar 2009 i Ørsta. Rekorden er altså slått med fem døgn.

– Samanlikna med gjennomsnittet for dei siste ti åra er dette ei forskyving på ein heil månad. Dette understrekar kraftig trenden i retning av stadig tidlegare sesongstart som har vore synleg det siste tiåret, då særleg lengst sør i landet, seier seniorforskar Hallvard Ramfjord ved Pollenvarslinga.

(©NPK)