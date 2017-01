Bjørke skal vege for og imot Hornindal-Volda

På årsmøtet til Bjørke grendalag fredag var den store saka om bygda framleis skal vere del av Ørsta eller søkje overgang til den nye kommunen mellom Hornindal og Volda.

– Vi må vege moglegheitene opp mot kvarandre, og få fram både fordelar og bakdelar med å halde fram i Ørsta kommune eller gå over til Volda og Hornindal. Vi må bruke god tid på dette arbeidet, og vi kan ikkje forhaste oss. Denne saka er svært viktig for dei som bur her, og vi må få fram alle dei ulike meiningane om vegen vidare, uttalte nyvalt leiar Svein Magne Homberset Sjåstad i Bjørke grendalag til avisa Møre-Nytt.

–Tek vare på alle meiningar

Mange hadde møtt fram for å følgje diskusjonen, og i det vidare arbeidet ser ein føre seg at det skal gjennomførast folkerøysting før det blir teke standpunkt i saka.

– Vi må no skaffe oss eit best mogleg grunnlag, og det kan kome fleire folkemøte på Bjørke. Det er viktig at vi tek vare på alle sine meiningar, og at vi gjev oss den tida som dette arbeidet krev, seier Homberset Sjåstad til Møre-Nytt.