Åtvarar mot støv og gass frå skismørjing

Preparerer og glider du skia ofte, bør du bruka maske og gjera det utandørs eller i godt ventilerte rom, oppmodar Miljødirektoratet og åtvarar mot helsefarlege gassar.

Åtvaringa kjem etter at skismørjarar på det norske skilandslaget har fått helseproblem etter fleire år i smørjebua med lite verneutstyr.

Miljødirektoratet har bedt Folkehelseinstituttet vurdera helsefaren for "vanlege skiløparar".

Styremaktene er særleg bekymra for såkalla fluorerte stoff som finst i ein del skismørjingsprodukt. Dei fleste produkta som "vanlege" skiløparar brukar, inneheld ikkje slike stoff, men fluorprodukt har blitt meir vanleg for dei ivrigaste amatørskiløparane, skriv [URL]Miljødirektoratet;http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Januar-2017/Unnga-stov-og-gasser-fra-skismoring/[URL]på eigne nettsider.

Miljødirektoratet har i mange år arbeidd for å regulera og forby fluorerte stoff. Skismørjingsprodukt som inneheld slike stoff har eigenskapar som kan gje helseplager. Direktoratet oppmodar difor folk som preparerer eller glider skia ofte til å gjera dette utandørs eller i eit godt ventilert rom med gjennomtrekk. I tillegg rår dei folk til å bruka vernemaske/støvmaske med verneklasse 2.

– Dette rådet er ikkje først og fremst meint for dei som legg blå Swix på skia og tuslar ut i skogen. Der er eksponeringa minimal. Men ved bruk av pulver, innsmelting og børsting av glider kan ein bli utsett for skadelege kjemikaliar, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

(©NPK)