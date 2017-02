Utval vil fjerne "enkepensjon"

Eit regjeringsoppnemnt utval foreslår å erstatte folketrygdytingane til etterlatne under 67 år med tidsavgrensa omstillingsstøtte.

Aktivitet, arbeidssøking eller utdanning bør vere ein føresetnad for å få denne omstillingsstønaden, foreslår utvalet, som er leidd av dekan Ann-Helen Bay ved Høgskolen i Oslo.

Utvalet tar også til orde for å fase ut særreglane som kan gi etterlatne høgare alderspensjon og uføretrygd, dei såkalla attlevanderettane. Forslaga vil i hovudsak ramme heimeverande kvinner som er blitt forsørgde av ektemannen, men utvalet tar også til orde for overgangsreglar.

– Eg er glad for at det siste hovudområdet i pensjonsreforma, folketrygdytingane til etterlatne, no er greidd ut, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), som torsdag tok imot rapporten frå utvalet.

Hauglie meiner ordningane ein har i dag er laga for ei anna tid og viser til samfunnsutviklinga sidan folketrygda vart innført i 1967, med auka grad av likestilling, kvinners inntog i arbeidslivet og endra samlivs- og familiemønster.

(©NPK)