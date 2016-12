Det vert no stadfesta at H.M. Dronning Sonja blir til stades ved opninga av gondolbana i Loen.

Det er fylkesmannen i Sogn og Fjordane som opplyser at dronninga kjem til opninga, og fylkesmannen skal saman med Slottet, Hoven Loen AS og Stryn kommune utarbeide eit eige program for besøket.

Hoven Loen opnar 20. mai.