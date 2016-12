- Ein kan ikkje gå rundt og vere redde i kvardagen. Då oppnår terroristane akkurat det dei vil. Men det er klart ein vert litt forsiktig. Og det har vore skremmande, særleg for borna. Vi merkar det godt på den yngste dottera vår, seier Einar Skjerven frå Stryn, som er busett i Berlin med kona Viola og to døtre på 10 og 16 år.

Stryningen driv eige firma i eigedomsinvestering og sal av eigedom, ikkje langt unna julemarknaden der semitraileren køyrde inn i ein menneskeflokk og drap 12 personar. Ytterlegare 48 er skadde etter det politiet etterforskar som eit terroråtak.

- Dette er i Berlin vest, langs Kurfürstendamm. Kontoret ligg tre kvartal frå Gedächtniskirche, der julemarkedet der traileren køyrde inn ligg. Det er rundt 50 julemarked i Berlin, men dette er eitt av dei som er mest besøkt, både av berlinarar og turistar. Vi var der sjølve i helga, og stod og åt ein bratwurst akkurat der bilen køyrde inn. Det gjer at ein tenkjer litt. Det vert skremmande for oss alle, når det kjem så nær, seier Einar Skjerven til Fjordingen på telefon frå Berlin.

- Eg var på kontoret her i går kveld, og det var ei trykkande stemning i gatene. Nesten ingen folk ute, og dei som var ute, var svært stille. Politiet anbefalte også alle som kunne å halde seg innandørs, seier han.

- Kva tenkjer du om at det var Berlin som vart råka denne gongen?

- Mange har snakka om at kanskje nettopp Berlin var eit neste mål for terror, det har vore noko folk har tenkt på. I helga merka vi at det var mykje meir politi ute enn det vi har sett tidlegare. Påtakeleg mykje meir. Så dei hadde tydelegvis fått varsel om at det kunne skje noko. Men det er nesten umuleg å skjerme seg mot slike ting, det er det som gjer det så skummelt, seier Einar Skjerven, som held fram:

- Men når det er sagt: Det viktigaste er å halde fram med å leve det livet ein alltid har gjort, og ikkje la terroren påverke livet. For det er jo akkurat det dei vil oppnå. Dette har vi snakka om i familien før, når vi har sett saker om terroraksjonar andre stader i nyheitene. Og det meiner vi framleis no, sjølv om det har kome svært nær oss. Ein kan ikkje gå rundt og vere redde i kvardagen. Men litt forsiktigare blir ein nok!