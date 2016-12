Får søsterbedrift i Ørsta

Berge & Co i Stryn får ny søsteravdeling i Ørsta. Det skjer ved at Berge & Co kjøper tidlegare AS Autoservice, no Sandven Ørsta.

- Oppkjøpet er ei strategisk satsing i ein bu- og arbeidsmarknad som vi har veldig tru på. Ny vegstruktur mellom Møre og Nordfjord gjer til at det vil vekse fram eit sterkare og tettare næringsliv i dette området, og det blir naturleg at våre avdelingar i Stryn, Måløy og Ørsta jobbar saman for å dekke det, seier Øyvind Berge i ei pressemelding.

Tidlegare AS Autoservice har vore Volkswagen- og Audi-forhandlar i over 50 år. For to og eit halvt år sidan selde dei deler av bedrifta og mista salsagenturet. Sidan den gong har verksemda vore servicepunt for VW og hatt sal av bruktbilar. Med Berge inne på eigarsida får dei salsagenturet for nye bilar tilbake.

- Med oppkjøpet av tidlegare AS Autoservice har vi forventningar om at vi skal bli ein dominerande aktør også på Søre Sunnmøre. Vi vil då dekke marknaden mellom Bergen og Ålesund, seier Øyvind Berge.

Berge & Co er eit over 60 år gammalt bilkonsern som gjennom oppkjøpet gjer si første etablering utanfor Sogn og Fjordane.

- Berge & Co er den største bilforhandleren i Sogn og Fjordane. Vi vart etablert i 1954 og driv med sal og service av bilmerka VW, Audi, Skoda og brukte bilar. I 2016 sel vi om lag 1.400 bilar og omset for ca 500 millionar kroner. Tal tilsette er om lag 110, opplyser selskapet i pressemeldinga.

– Vi gler oss til å verte ein del av Berge-konsernet fordi det er ein solid og stor aktør med lik driftstype som oss, seier Kjell Snipsøyr, dagleg leiar i Sandven Ørsta. Vi har i mange år hatt eit godt samarbeid og det vert enklare å dra synergiar av kvarandre. Dette blir bra både for våre tilsette og for kundane våre i distriktet, seier han.