Lyden av jul

Julesongane har i fleire hundreår vore ein sentral del av norsk julefeiring. Men stadig færre stemmer i.

– Allsong kan på sitt beste vere helt fantastisk. Når alle i kyrkja reiser seg for å syngje siste verset av «Deilig er jorda», kjenner eg håra reise seg, seier kantor Alf Knutsen. Han er godt over gjennomsnittleg glad i julesongar, og har i år samla førti av dei i boka «Julesang».

– Jula er den beste tida, med dei finaste songane, meiner han. Men der julemusikken ikkje er til å unngå på kjøpesenter og radiokanalar, står det dårlegare til med allsongen.

– Det har blitt ein vond sirkel: Det har blitt færre juletrefestar og færre som går rundt juletreet. Dermed er det færre som syng, og terskelen for å stemme i blir stadig høgare, seier han. I boka «Julesang» finn ein derfor ikkje berre tekst og notar, men også lydfiler av alle songane, lagt i eit toneleie som er eigna for allsong.

– Ein må berre kaste blygheita og syngje, seier han, og håpar særleg dei unge vil lære seg julesongane slik at nye generasjonar kan føre dei vidare.

Lærte etter gehør

Professor i kyrkjemusikk ved Griegakademiet ved Universitetet i Bergen, Stig Wernø Holter, har også lagt merke til at vi syng mindre enn før.

– Julesongane er meint som allsong. No er dei i stadig større grad blitt noko vi lyttar til. I staden for å syngje sjølv, betaler folk i dyre dommar for å gå på julekonsertar, seier han.

Opphavleg var det då også allsongen som førte julesongane frå generasjon til generasjon.

– Sannsynlegvis har ein hatt julesongar i Noreg sjølv før jula blei ei kristen høgtid. Men sidan desse aldri blei skrivne ned, har dei gått tapt, seier han. Då Noreg for rundt tusen år sidan blei kristna, fekk ein liturgiske songar som følgde kyrkjeåret, jula inkludert.

– I kyrkja blei songane sunge på latin, men nokre av dei har nok også blitt sunge på andre språk, tekstane er berre ikkje blitt bevart i same grad som dei latinske, fortel han. Med reformasjonen og seinare pietismen fekk salmesongen eit kraftig oppsving. Fordi folk lærte etter gehør, kan same salme finnast i ulike variantar forskjellige stader.

Mange julesalmar har dessutan blitt omforma til folketonar, slik at melodien vi kjenner i Noreg er nokså annleis enn den opphavlege.

Mellomaldersk julesong

Blant dei eldste julesongane som framleis er mykje brukt i dag, er «Eit barn er født i Betlehem» og «Eg synger julekvad», som begge er frå mellomalderen. «Eit barn er født i Betlehem» var opphavleg på latin, medan «Eg synger julekvad» opphavleg var ein såkalla makaronisk tekst.

– At teksten var makaronisk vil seie at han blei sungen på ei blanding av latin og folkespråket, fortel Holter.

Mange av julesongane er opphavleg frå andre land, fleire er frå Danmark og England, men vi har også nokre heilnorske, blant andre «Eg er så glad kvar julekveld» frå 1859.

– Mange av dei mest populære julesongane i dag blei skrivne på 1800-talet, slik som «Glade jul» og «Deilig er jorda». På 1800-talet kom også juletreet til Noreg, og juletreet og julesongen har på mange måtar gått hand i hand, seier han.

Nye klassikarar

Parallelt med julesalmane har ein heile tida hatt julesongar utan kristent innhald.

– Songar som «På låven sitter nissen» speglar folketrua, og er dessutan meir berekna på barn, seier han. Samtidig veks talet på julesongar i salmeboka stadig.

– Julesongar er blitt ein populær sjanger, og julesongane er det kapittelet i den nye salmeboka som har auka mest, seier han.

I salmeboka finn ein både nyare klassikarar som Carola Häggkvists «Himlen i min famn» og tradisjonsrike songar som først no har fått status som salmar.

– Alf Prøysens «Nå har vi vaske golvet» kom faktisk med i den siste utgåva av Norsk salmebok. Samtidig får eldre songar ny popularitet, slik som «Mitt hjarte alltid vanker», som er ein salme frå 1700-talet, fortel han.

O jul med din glede

Julesongane fekk eit oppsving på 1800-talet, då tradisjonen med juletre, juletrefestar og gong rundt juletreet kom til Noreg. Ein av dei som har fått æra for det, er Gustava Kielland.

Kielland blei født 6. mars 1800, og blei etter kvart prestefrue, først på Finnøy og sidan i Lyngdal. Tanken om å ta inn juletre og arrangere juletrefestar fekk ho frå broren sin, som i 1840-åra budde i Danmark. Der var den tyske skikken med juletre allereie godt kjent.

Men Kielland ville ikkje berre glede barna sine med eit tre, ho lagde også ein munter julesong som eigna seg til gangen rundt juletreet, «O jul med din glede».

Det finst litt ulike versjonar av når og korleis songen blei til, men sannsynlegvis blei han skriven på 1840-talet. Oppunder jul skal Kielland ha høyrt tenestejenta syngje ein svensk julesong som var muntrare enn dei norske. Kielland skreiv melodien ned, endra han litt og dikta sin eigen tekst til.

At ei kvinne skreiv ein julesong var sjeldan, dei fleste julesalmar var skrivne av mannlege prestar. Ein tekst som forkynte at «vi klappar i hendene, vi synger og vi ler» gav då også bod om ei litt anna julefeiring enn dei høgtidsstemte salmane som gjerne blei sunge i kyrkja. Songen er svært populær den dag i dag.

(Kjelde: Boka «Det lyser i stille grender» av Oddgeir Bruaset og Forskning.no)

