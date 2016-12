Kom deg trygt heim i romjula

"Trygt heim for ein 50-lapp" er eit tilbod frå fylkeskommune som er ope for alle, men spesielt retta mot ungdom mellom 16 og 24 år. Målet med «Trygt heim for ein 50-lapp» er å få ungdommane trygt heim på kvelds- og nattetid. Tilbodet er oppretta i kommunane Flora, Førde, Høyanger, Eid, Gloppen, Sogndal og Stryn.

Også folk som er eldre enn målgruppa kan nytte tilbodet, men betaler noko meir. Dei under 30 har plassgaranti.

Fylkeskommunen opplyser at det ikkje er noko Trygt heim-tilbod på julafta, men at Trygt heim-rutene vert køyrde som vanleg 2. juledag (natt til 3.juledag).

"Trygt heim" for Stryn finn du her: