Nedtur i andre omgang

Anders Fannemel vart 30 i det første rennet i Den tysk-austerrikske hoppveka.

Fannemel var berre nummer 49 i kvalifiseringa, og fekk dermed bryne seg i duell mot ein av dei aller beste frå kvaliken, polske Kamil Stoch. Men med 128,5 m var det likevel godt nok til å kome med til finaleomgangen som "lucky looser", og honndølen låg på 18. plass etter 1. omgang.

I andre omgang vart det diverre berre 120 m, noko honndølen forklarte med at han vart litt for defensiv og deretter truleg overkompenserte. - Det er vanskeleg å finne den siste, viktige biten, sa Fannemel, som la til at han håpar han snart skal få ein opptur i bakken etter ein litt tung start på sesongen.

Rennet vart vunne av austerrikske Stefan Kraft, framfor Kamil Stoch, Polen. Daniel Andre Tande vart beste nordmann på 4. plass.