Anders Fannemel hoppa 130 m i første omgang i årets nyttårshopprenn, og måtte sjå Stefan Hula vinne parduellen med 131 m. Dermed måtte Fannemel håpe på å kome med til finaleomgangen som "lucky looser". Det skulle vise seg å halde med god margin, og honndølen gjekk vidare til finaleomgangen etter å ha endt på 22. plass.

I andre omgang la han på ein meter, og enda til slutt på 23. plass i rennet.

- Det er små, små justeringar det er snakk om. Ein OK konkurranse der han leverer to gode, jamne hopp, sa ekspertekommentator hos NRK, Johan Remen Evensen, etter honndølen sitt andre hopp.

- Hoppinga har blitt betre, men eg får ikkje ut dei siste metrane som gjer at eg kan kjempe i toppen, sa Anders Fannemel sjølv til NRK, og la til at han må få ut meir kraft ned i hoppet, slik at han får meir luft å flyte på.

Fannemel og resten av laget kunne glede seg over ein stor norsk hoppdag, då Daniel Andre Tande leia nyttårshopprennet etter første omgang og forsvarte førsteplassen med å hoppe 142,5 m (ein meter bak bakkerekorden) i finaleomgangen. Kamil Stoch tok andreplassen, medan Stefan Kraft vart nummer tre.