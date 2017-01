Blir filmmusikk i ny norsk storfilm

To av låtane til bandet Jack Stillwater ("Sin City Border" og "Pulling Me Down") med stryningen Odd Inge Rand er med i den nye, norske storfilmen "Kings Bay". Filmen handar om gruveulukka i Kings Bay på Svalbard i 1962 og hendingane etter denne, og har Kari Bremnes i hovudrolla.

- Vi har visst om dette ei stund, og det er kjekt å endelig kunne gå ut med det. Med Kari Bremnes i hovedrolla, og ein film om ei såpass kjent hending i Norgeshistorien som dette, håpar vi at filmen får mykje oppmerksomheit, seier Odd Inge Rand til Fjordingen.

- Vi har fått informasjon om at iallefall "Sin City Border" får relativt god plass tidleg i filmen, og vi gledar oss alle til å gå på festpremiera i Oslo!

"Kings Bay" er regissert av Stig Svendsen og har premiere 27. januar.