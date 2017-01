- Flaks at vogntoget ikkje køyrde i elva

Flaks og ørsmå marginar gjorde at eit vogntog ikkje køyrde i elva då føraren mista kontrollen på slapseføret på rv 15 i Oppstryn tysdag ettermiddag. Få hundre meter etter Hjelletunnelen, i ei høgrekurve, skar vogntoget over i motsett køyrefelt køyrde rett i autovernet i krysset mot Erdal. Autovernet på brua over elva ligg flatt og delvis nede i elva, og viser at det berre var små marginar frå at vogntoget hadde gått i elva. I staden heldt vogntoget som hadde fått slått venstre framhjul fullstendig skeivt fram i midt i køyrebana til det stoppa. Heldigvis utan å møte andre bilar.

- Ja, dette kunne definitivt gått mykje verre, stedfestar politibetjent Martin Sundset overfor Fjordingen.

Vogntogsjåføren vart teken hand om at ambulansepersonell og sendt til legevakt for sjekk.

Ein trailersjåfør Fjordingen snakka med fortel om store skilnader i køyreforholda på kvar side av Hjelletunnelen. Han hadde køyrd same strekninga to timar tidlegare, og kunne fortelje om tørt vinterføre på austida av tunnelen og eit tjukt lag med slaps på vestsida av tunnelen.

- Noko av det verste føret eg har køyrd på seier sjåføren til Fjordingen.