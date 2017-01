Enklare reglar i handsaming av byggjesaker

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forenkla byggjesaksforskrifta.

- Regjeringa har som mål å gjere det enklare, raskare og rimelegare å byggje bustadar, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i ei pressemelding. - Dette er små, men viktige endringar som i sum vil gje ei meir effektiv og trygg byggjesakshandsaming.

Endringane inneber mellom anna at departementet utvidar og presiserer kva byggjetiltak som kan gjennomførast utan at ein treng løyve frå kommunen. Ved ferdigstilling skal slike tiltak berre rapporterast inn til kommunen. Sjølv om løyve ikkje er nødvendig, minner departementet om at det er viktig å setje seg inn i regelverket før ein startar eit byggjeprosjekt.

Endringane legg også til rette for at ei meir einsarta sakshandsaming i samband med overtredelsesbegyr.

– Vi har forenkla både reglane og språket i byggjesaksforskrifta. Når vi no skriv hva folk kan byggje uten å søkje, er det viktig at forskrifta også kan bli forstått av folk som ikkje jobbar med plan- og bygningslova til dagleg, seier Sanner.