- Røyken svir i auga

Media har siste døgnet fortalt om storbrannen som herjar i Valparaiso i Chile.

Mellom dei som har opplevd brannen på nært hald er ein familie frå Innvik.

- Det har vore skremmande å følgje med på brannen. Vi er førebels trygge her vi bur, men det svir godt i auga av røyken som ligg som ei tjukk tåke over byen, seier Berit Lyslo Concha til Fjordingen.

- Enn så lenge ligg huset til svigerfar eit godt stykke unna der brannen herjar, men vinden kan føre med seg glør så ein veit aldri, seier ho.

Berit Lyslo Concha fortel at det har vore 19 brannmannskapsavdelingar i aksjon under brannen, pluss helikopter og frivillige som har bore vatn, laga brannkjeder og sendt bøtter på bøtter med vatn for å hjelpe til.

- Det vert sagt at over 100 hus har brent ned. No har talet på huslause stige til over 700. Røde Kors samlar inn til naudhjelp og ber folk bidra med det dei kan.

Også i 2014 vart Valparaiso herja av storbrann.

- På TV i går fekk vi til sjå ein som hadde mista huset sitt i brannen i 2014. No hadde han mista alt på nytt, fortel Berit Lyslo Concha.