På turné i Australia

Jon Fredrik "Joffen" Hopland frå Stryn turnerer for tida i Australia med Lemaitre.

- Vi spelar på fire festivalar, Falls Festivals, og to headlinekonsertar, fortel Joffen frå "Down under".

- Det er eit ganske hektisk program med masse reising. Vi flyr mellom kvar by og det er ikkje nokon logisk reiserute så vi flyr på kryss og tvers og fram og tilbake over heile landet.

- Er det store festivalar?

- Det er rundt 20.000 på kvar festival og det er veldig mange australske band eg aldri har hørt om før, men som er veldig store her.

- Første konserten var på den eine Falls-festivalen påTazmania, den store øya sør for Australia. Der flaug vi inn tidleg på dagen, spelte showet og flaug tilbake til Melbourne rett etterpå. Det var første konsert sidan forrige turné og vi hadde ikkje øvd i mellomtida, men det gjekk veldig bra. Ellers var der veldig fin natur - og store edderkoppar!

Andre konsert var Falls Festival i Lorne, eit par tima sør for Melbourne.

- Den festivalen var på eit stort jordbruksområde midt i ein skog oppe på eit fjell. Det var utrulig fin natur og vi såg faktisk en kenguru på vegen dit. Det var ganske kult. Det var nyttårsafta den dagen, så vi feira i Melbourne seinare den natta, fortel Joffen.

Tredje konserten var Falls Festival i Byron Bay, rett sør for Gold Coast på austkysten.

- Det var den beste og definitivt varmaste konserten så langt på turneen. Har aldri svetta så masse på scena før! Dagen etter Byron Bay flaug vi til Sydney der vi hadde to dagar fri, fortel Joffen, som nytta fridagane godt:

- Eg såg operahuset, bada i sjøen, åt grisehjerne og var på Highasakite-konsert!

Då Fjordingen var i kontakt med trommisen frå Stryn hadde dei nett spela Lemaitre sitt første "headlining show" (øvst på plakaten) i Australia noken gong.

- Det var veldig bra oppmøte og god stemning. No sit eg på flyet til Melbourne, der vi skal spele i kveld. I morgon flyr vi til Perthm der vi skal spele siste konsert på turneen før vi tar ei veke fri på austkysten før vi reiser tilbake til Los Angeles. Dette har vore veldig kjekt, så eg ser definitivt fram til å reise på turne i Australia igjen, seier Jon Fredrik "Joffen" Hopland.