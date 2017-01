Intensjonsavtale på plass

Fredag vart forhandlingsutvala i Eid og Selje samde om ein intensjonsavtale om samanslåing. Dei ser for seg å bli éin kommune frå 1. januar 2020.

Om dette blir ein realitet vil den nye samanslåtte kommunen få omlag 9.000 innbyggjarar og blir med det bli den største kommunen i Nordfjord og blant dei fire største kommunane i Sogn og Fjordane.

- Intensjonsavtalen blir lagt fram for handsaming på eit felles formannskapsmøte 19. januar. Endeleg vedtak i saka blir gjort i kommunestyremøte både i Eid og Selje 26. januar, melder ordføraren i Eid i ei pressemelding fredag.

I intensjonsavtalen leggast det til grunn at det blir opna for at andre kommunar i regionen kan gå inn i den nye kommunen.

I avtalen er nokre hovudmål blinka ut for den nye storkommunen;

Den nye kommunen skal ha særleg fokus på å utvikle sterke kompetansemiljø og ringverknader knytt til havrommet, kystnæringane, reiseliv og ny fornybar energi. Den vil jobbe for sterkare gjennomslagskraft i samferdslespørsmål og andre regionale saker.

Den nye kommunen vil og jobbe for ein folketalsvekst på - eller over landssnittet for å sikre god kommuneøkonomi til å gje gode tenester til innbyggjarane, heiter det mellom anna frå intensjonsavtalen som legg opp til at tenestene, som idag, skal "ytast desentralisert".

Ordførar og rådmann med strategiske leiingsfunksjonar blir lokalisert med Eid som base. Nordfjordeid får status som kommunesenter medan nærings-, utviklings- og planavdeling blir lokalisert med Selje som base.

Namnet på den nye kommunen blir fastsett etter ein open prosess der innbyggjarane blir invitert inn til å kome med idear og framlegg.

Forhandlingsutvalet for Selje har vore samansett av Stein Robert Osdal (ordførar, Krf), Anfinn Sjåstad (Frp), Gunn Sande (Sp) og Judith Kvåle (Tverrpolitisk liste).

Forhandlingsutvalet for Eid har vore samansett av Alfred Bjørlo (ordførar, V), Eli Førde Aarskog (varaordførar, H), Siri Sandvik (Ap) og Sigurd Reksnes (Sp)