- No blir det endå enklare å kjøpe og selge bil, og det blir også muleg å betale omregistreringsavgifta på nett. Ettersom det allereie er muleg å levere salsmeldinga på nett, betyr dette at heile salsprosessen kan gjennomførast på vegvesen.no. Dermed slepp du å møte opp på trafikkstasjonen, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i ei pressemelding.

Statens vegvesen lanserer også betalingsløysing for omregistreringsavgifta på nett. Forutsatt at alle andre forhold, som til dømes forsikring, er i orden, kan den enkelte etter at betalinga er utført, sjølv laste ned og skrive ut midlertidig vognkort og ta i bruk køyretøyet.

Stadig fleire sjølvbeteningsløysingar

Statens vegvesen har kome med fleire sjølvbeteningsløysingar på nett dei siste par åra. I tillegg til å levere salsmelding kan du no blant anna melde tapt vognkort, tapt førarkort, bestille time til oppkøyring og finne køyretøyopplysningar på nettet.

– Vi har stort fokus på å gjere kvardagen enklare for folk. Statens vegvesen har dei siste åra arbeidd med å utvikle sjølvbeteningsløysingar slik at tenester som tidlegare innebar at den enkelte måtte besøke ein trafikkstasjon, no kan gjennomførast heime frå di eiga stove. Det er i overkant av ein million køyretøy som skiftar eigar kvart år. Når desse eigarane ikkje lenger treng å besøke trafikkstasjonen i forbindelse med kjøp og sal av køyretøy, inneber det ein vesentleg forenkling for brukarane, samt ein effektivisering for Statens vegvesen, seier Solvik-Olsen.