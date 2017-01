No forhandlar dei på nytt

Forhandlingsdelegasjonane for Hordaland og Sogn og Fjordane møtest i dag i Os for å forhandle om ein eventuell intensjonsplan for samanslåing av fylka. Dette etter at samanslåingsplanane for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland stranda då Rogaland sa nei takk.

Desse forhandlar på vegne av Sogn og Fjordane:

Jenny Følling, fylkesordførar

Åshild Kjelsnes, fylkesvaraordførar

Noralv Distad, gruppeleiar Høgre

Tore Eriksen, fylkesrådmann

Elin Johanne Schei Stuhaug, fylkeshovudstillitsvald

Fylkestinga i Hordaland og Sogn og Fjordane skal gjere vedtak om ei eventuell samanslåing i månadsskiftet. Fylkestinget i Hordaland har møte 27. januar, medan fylkestinget i Sogn og Fjordane kjem saman 2. februar.