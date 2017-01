Tungtransportkontroll ved Kjøs bru

Statens vegvesen hadde måndag ettermiddag og kveld kontroll ved Kjøs bru der 34 køyretøy vart kontrollerte.

Kontrollresultatet synte at ein bilførar måtte sikre lasta si betre før vidare køyring, ein bilførar fekk skriftleg advarsel for brot på køyre- og kviletida, og ein bilførar fekk gebyr for ikkje å ha med yrkessjåførkompetansebevis.

Vidare fekk ein spesialtransport køyreforbod grunna manglande merking og følgebil i henhold til krav, og eitt vogntog hadde ikkje løyve, og måtte skaffe dette før vidare køyring.