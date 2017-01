Ingen ny medalje

Anders Fannemel nådde ikkje heilt til pallen i storbakken i Granåsen under dagens NM. Fannemel låg på 6 plass etter første omgang etter å ha hoppa 129 m, ni meter kortare enn verdscuptoar Daniel Andre Tande, som tok leiinga.

Mulegheitene var til stades for å hoppe seg opp på pallen i andre omgang, men med 126 m vart det ikkje nokon ny NM-medalje til honndølen som har fem frå før, ei av dei i edlaste valør. - Han vil nok litt for mykje, meinte Anders Jacobsen, ekspertkommentator for NRK.

Dermed beheldt Anders Fannemel 6. plassen i rennet, som vart vunne av Daniel Andre Tande framfor Johann Andre Forfang og Andreas Stjernen. Tande sette punktum for NM stor bakke med dagens lengste hopp, eit 140 metershopp som fekk to av dommarane til å ta fram 20-talet.