- Ut og telje hagefuglar!

Laurdag og søndag blir Hagefuglteljinga2017 gjennomført i heile Norden, her til lands i regi av Norsk Ornitologisk Forening (NOF). Alle kan delta på teljinga, og foreininga seier dette er eit fint høve for små og store til å gjere noko saman i den mørke årstida.

Hagefuglteljinga føregår ved at du noterer alle fuglar du ser på fuglebrettet og rundt fôringsplassen på ein dag. Det skal noterast det høgaste talet du ser på ein gong av kvar fugleart. Fuglar som flyg over eller andre observasjonar kan også noterast. Teljinga skal leggast inn på heimesida til Fuglevennen. Skular, barnehagar og folk som er bortreist og ikkje kan registrere i helga, kan gjere dette før eller etter.

Det er stor interesse for å mate fuglar i Norge. Rundt 16 000 tonn med villfuglmat vert selt årleg, og rundt 400 000 nordmenn hjelper dei små, fjørkjedde med mat vinterstid. Det er tiande gongen NOF arrangerer teljinga, og det er venta inn rapportar frå rundt 7.000 fôringsplassar. Foreininga ventar at det vert registrert minst 350.000 fuglar.

Målet med Hagefuglteljinga er å skape blest om fuglar og natur, med fuglefôring som ein spennende og underhaldende aktivitet.

- Volumet på innrapporteringa er no så stor at ein byrjar å sjå trendar og kan danne eit bilde av bestandsutviklinga for dei vanlegaste av vinterfugleartane våre, opplyser NOF.

Under teljinga i fjor vart det registrert ein sterk tilbakegang i talet på fuglar. Dette var venta, og skuldas tein mislukka hekkesesong sommaren før, opplyser NOF.

- Spesielt blant meiseartene var nedgangen stor. No har vi håp om ein sterk framgang, då siste hekkesesong i 2016 var svært god grunna varmare ver og masse larvar og insekt tilgjengeleg for å mate fugleungane med, skriv NOF i ei pressemelding.

På landsbasis er det alltid kjøttmeis, blåmeis og skjor i nemnte rekkefølgje som er fugleartane med størst utbreiing. Når det gjeld tal er kjøttmeisa på topp med 47.122 individ registrert i fjor, følgt av gråsporv, blåmeis, gulsporv, pilfink og grønfink.

Enkelte år når frøsettinga er dårleg i dei store skogane i nordlege deler av Russland, Finland og Sverige kan vi her i landet få masseinnvandring av fuglar frå aust. Sisik i store mengder, flokkar med domplap og grønfink, eller eit høgt tal flaggspett.

I år er det rapportert om relativt stor innvandring frå aust av stjertmeis, opplyser NOF. Dette er rekna som ein av dei «søtaste» fuglane vi har, men det er vanlegvis berre 1-2 prosent av deltakarane i Hagefulgteljinga som er så heldige å få besøk av arten. I år skal det såleis vere auka sjanse for at fleire kjem til å få besøk av denne sjarmerande fuglen.