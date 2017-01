Aksel Mathias tok GULL

Aksel Mathias Meland frå Markane IL og Stryn vidaregåande skule gjekk heilt til topps og tok ein overbevisande gullmedalje på normaldistansen i junior-NM i dag. Med berre eitt tilleggsminutt gjekk Meland til topps i klasse M18. Med 19 treff var det ingen som kunne tukte Meland.

Etter ein bom på første skyting låg Meland på 15. plass, minuttet bak teten. Men feilfri skyting på dei tre neste og god fart i sporet gjorde at ungguten sakte men sikkert avanserte på resultatlistene. Med sluttida 38.18,7 var han 11,3 sekund føre nummer to, Jo Brøste Nørstegård frå Dombås.

- Eg hadde trua på at det kunne gå bra i dag, og god og rask skyting avgjorde. Inn til siste ståande skyting høyrde eg at speaker sa eg hadde sjanse til ei topplassering. Då var det berre å ta ein Bø-spesial, eller skal vi kanskje seie ein Meland-spesial, og gå for fullt på siste runden.

Det har såleis vore ein god dag for familien Meland i Holmenkollen, med Johan Eirik på ein imponerande sjetteplass på normalen for senior før på dagen.

Vegard Skrede frå Hardbagg, som vann sølv i går på sprinten, gjekk eit nytt solid løp. Hardbaggløparen vart til slutt nummer ti. Dermed har det så langt vore ein jubeldag for skiskyttarane frå indre Nordfjord.

- Det blir nok litt feiring på hotellet i kveld med kake, fortel ein glad gullgut frå Markane IL.

Junior-NM blir avslutta med stafettar søndag.