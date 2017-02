Dei beste elevane har høgt utdanna foreldre

Statistikken over karakterar i grunnskulen og nasjonale prøvar viser at utdanningsnivået til foreldra betyr mykje for prestasjonane til barna.

I tillegg viser tala at innvandrarelevar gjer det dårlegare enn andre, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB).

Uavhengig av prøve og skuletrinn er elevar med høgt utdanna foreldre overrepresentert på nivåa over gjennomsnittet. Engelsk er prøva som gir minst forskjell i resultat mellom elevgrupper, men også her ser SSB ein klar samanheng mellom utdanninga til foreldra og høgste meistringsnivå allereie på femte klassetrinn.

Delen elevar som scorar på lågaste meistringsnivå i lesing blant barn som har innvandra til Norge, er på 43 prosent i femte trinn. For dei andre elevane er delen på lågaste nivå 23 prosent. Blant norske barn med innvandrarforeldre er delen 35,5 prosent. I engelsk er forskjellane små mellom desse tre gruppene. I rekning hamnar 36 prosent av innvandrarbarna på lågaste nivå i femte klasse, for dei andre elevane er delen 21 prosent.

Det er små forskjellar i resultata mellom kjønn. Jenter har ein tendens til å prestere betre på leseprøven, mens gutane har litt betre resultat i rekning. Elevar frå sentrale kommunar skil seg ut og er overrepresenterte på dei høgste nivåa. Her trekkjer spesielt Akershus og Oslo snittet opp, saman med blant anna Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag.

Elevane på femte klassetrinn har prøvar i lesing, engelsk og rekning, og resultata blir presentert på tre meistringsnivå. Elevane på åttande trinn har prøver i same emne, og her blir resultata presentert på fem meistringsnivå.

