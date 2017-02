Nedlegging av Sogn og Fjordane - følg debatten

Fylkestinget er i gang med debatten om kor vidt Sogn og Fjordane skal opphøyre som eige fylke og i bli ein del av regionen Vestlandet saman med Hordaland.

Fylkesutvalet sa i går ja til å gå vidare med samanslåingsplanane med Hordaland under føresetnad av at det vert ei nasjonal regionreform. Altså at det vert noko av regjeringa sitt ønske om å redusere talet på fylke/regionar til rundt 10, og at Staten overfører makt og oppgåver til desse nye regionane.

Dersom dei to vilkåra over ikkje vert oppfylte, ønskjer fylkesutvalet at Sogn og Fjordane skal halde fram som eige fylke også frå 2020.

Sp-gruppa på fylkestinget i Sogn og Fjordane har no sendt ut ei pressemelding der det går fram at dei vil seie nei til samanslåing av Sogn og Fjordane og Hordaland.

- Vi vil i Fylkestinget i dag fremme forslag om at Sogn og Fjordane skal halde fram som eige fylke, seier gruppeleiar Sigurd Reksnes. - Eg synst det er sterkt beklageleg at eit fleirtal på fylkestinget gjev opp kampen om å bevare Sogn og Fjordane som eit eige fylke. Vi har eit fylke som leverer god kvalitet på teneste, vi har god økonomistyring, vi har eit fylke med masse naturressursar so alt ligg til rette for at vi kan halde fram som eige fylke også i framtida. Så lenge regjering og storting ikkje er i stand til å avklare kva nye oppgåver som skal overførast til regionalt nivå er det ikkje grunnlag for å gå vidare med denne saka no. Eg trur ikkje sitjande regjering har vilje til å overføre oppgåver, hadde dei hatt det ville dei nok gjort det før fylka skulle gjere sine vedtak.

