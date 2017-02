Tilrår samanslåing - men på visse vilkår

Fylkesutvalet sa i går ja til å gå vidare med samanslåingsplanane med Hordaland. Vel å merke dersom det vert ei nasjonal regionreform. Altså at det vert noko av regjeringa sitt ønske om å redusere talet på fylke/regionar til rundt 10, og at Staten overfører makt og oppgåver til desse nye regionane.

Dersom dei to vilkåra over ikkje vert oppfylte, ønskjer fylkesutvalet at Sogn og Fjordane skal halde fram som eige fylke også frå 2020.

Fylkestinget handsamar saka i dag.