Politiet ønskjer tips om dørseljarar.

I det siste har politiet i Nordfjord fått ein del meldingar om ein eller fleire seljarar av utanlandsk opprinnelse som henvender seg direkte til husstandar.

- Meldingane går blant anna på at seljar opptrer alt for pågåande, noko som fører til at nokre kjøper tilng til ein pris dei eigentleg ikkje ville betalt i utgangspunktet, seier politiet i Stryn og Hornindal på facebook.

Publikum har også meldt frå om at seljar har gått rett inn i huset utan å banke eller ringe på først.

- Dette er IKKJE greitt, og vi ønskjer tips om kvar denne eller desse personane kan vere. Ring gjerne på 02800 eller kontakt lokalt lensmannskontor, skriv politiet i Stryn og Hornindal.